Мелитополь, 26 мая, 2024, 18:43 — ИА Регнум. В подконтрольном киевскому режиму Запорожье прозвучи взрыв. Об этом сообщает украинские издание «Общественное».

Global Look Press/Serge Fedoseev

Назначенные Киевом власти Запорожья объявили в подконтрольных частях области воздушную тревогу.

Ранее в мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о звуке взрыва в городе. Перед этим в городе и области также была объявлена воздушная тревога.

Минобороны России на данный момент не сообщало об ударах по объектам в этих городах.

Как передавало ИА Регнум, с 10 октября 2022 года российские военные наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Так Россия отвечает на теракт на Крымском мосту, организованный, по данным следствия, украинскими спецслужбами. Воздушную тревогу в украинских регионах объявляют каждый день, иногда на территории всей страны.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков неоднократно подчёркивал, что ВС России не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре. Речь идёт исключительно о демилитаризации Украины и ударах по военным объектам.