Донецк, 26 мая, 2024, 18:19 — ИА Регнум. За 10 лет с момента начала полномасштабной агрессии Киева против Донбасса специалисты Региональной энергопоставляющей компании ДНР восстановили электроснабжение почти 160 освобождённых населённых пунктов, сообщила 26 мая пресс-служба предприятия.

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«Специалистами ГУП ДНР «Региональная энергопоставляющая компания» было восстановлено электроснабжение 159 освобождённых населённых пунктов», — цитирует сообщение пресс-службы «Донецкое агентство новостей».

Ранее 26 мая глава ДНР Денис Пушилин напомнил, что ровно 10 лет назад ВСУ провели первую бомбардировку Донецка, жертвами которой стали в том числе мирные жители. Только под подтверждённым данным жертвами агрессии ВСУ за 10 лет стали более 9300 мирных жителей ДНР, отметил Пушилин.

Как передавало ИА Регнум, в январе на совещании по социально-экономическому развитию новых субъектов РФ президент Владимир Путин подчеркнул, что социально-экономическое развитие Донбасса и Новороссии становится их возрождением. Глава государства призвал крупный бизнес, в том числе финансовые организации, инвестировать в новые регионы, отметив, что бояться нечего.

Важно не только восстанавливать существующие предприятия, но и открывать новые производства и соцобъекты, создавая таким образом рабочие места, добавил Путин. Комплексная программа развития вернувшихся в состав России регионов уже запущена, к 2030 году ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области должны выйти на среднероссийские показатели по ключевым направлениям, напомнил президент.

С 2022 года в новых российских регионах построили и восстановили порядка 18 тысяч объектов, сообщил в январе вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Он отметил, что жильё в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях пользуется огромным спросом.