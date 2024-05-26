Уфа, 26 мая, 2024, 17:59 — ИА Регнум. Тело мальчика обнаружили на берегу реки Белой в Уфе, где с конца марта ищут двух подростков. Об этом сообщает 26 мая пресс-служба следственного управления СК по Башкирии.

СК России по Республике Башкортостан

В ведомстве уточнили, что тело нашли в районе парка Победы в рамках уголовного дела по факту безвестного исчезновения двоих подростков, пропавших 30 марта. Личность и причины смерти будут установлены по результатам экспертиз.

Место происшествия осмотрели сотрудники полиции, следователи и криминалисты.

Как сообщало ИА Регнум, 30 марта в Уфе не вернулись домой два школьника 13 и 14 лет, которые отправились гулять в район детского оздоровительного лагеря «Чайка». В лесу неподалёку нашли их портфели.

Источник издания KP.RU сообщал, что мальчики, вероятно, решили дойти по льду до Сафроновского острова, но провалились под лёд. Оба занимались спортивным туризмом и ориентированием. Ранее поиски подростков с привлечением водолазов, задействованием квадрокоптеров и эхолотов результата не дали.