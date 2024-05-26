Москва, 26 мая, 2024, 16:40 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы предложили установить минимальный уровень доходов для повышения налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Соответствующие рекомендации были утверждены комитетом нижней палаты парламента по бюджету и налогам.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Нижний порог доходов предлагается установить на уровне двукратного размера средней номинальной зарплаты в России. По данным Росстата, размер такой зарплаты по итогам 2023 года составил 74 854 рубля.

«Представляется целесообразным не повышать ставки действующей двухступенчатой шкалы, а ввести многоступенчатую шкалу налогообложения так, чтобы было обеспечено плавное повышение налоговой нагрузки в зависимости от получаемых доходов, что сгладит переход из одной категории в другую»,— сказано в документе.

Такая система позволит избавить подавляющее большинство граждан от повышения налоговой нагрузки, позволит экономике эффективно развиваться в условиях антироссийских санкций и сохранит привлекательность налоговой системы РФ в сравнении с дружественными странами во избежание перетока специалистов и налогов в эти страны, отметили депутаты, передаёт РБК.

В настоящее время в России действует двухступенчатая шкала НДФЛ. Стандартная ставка составляет 13%, при доходах более 5 млн рублей в год — 15% (для той части доходов, которая превышает указанный уровень).

Как передавало ИА Регнум, в марте заместитель председателя Совета безопасности России, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил о необходимости ввести эффективные механизмы в области распределения налогового бремени. Он отметил, что новая налоговая система будет сложнее, но справедливее. Необходимо предусмотреть механизмы, которые позволят предотвратить уход от налогов или намеренное занижение налоговых платежей, добавил Медведев.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в апреле заявил, что разрабатываемая более справедливая налоговая система призвана не только обеспечить поступление в бюджет государства ресурсов, необходимых для решения общенациональных и региональных задач, но также должна сокращать неравенство в обществе.

Глава Минфина Антон Силуанов в свою очередь отмечал, что параметры изменений НДФЛ для разных категорий доходов прорабатываются. Прогрессивная шкала налога должна затронуть только обеспеченный класс, а семьи с детьми должны оказаться от налоговых изменений в выигрыше, заявлял министр.