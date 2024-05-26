Исламабад, 26 мая, 2024, 17:02 — ИА Регнум. Известный пакистанский актёр Талат Хуссейн ушёл из жизни в возрасте 83 лет. Об этом сообщила 26 мая государственная телекомпания Пакистана PTV.

Кадр из видео Талат Хуссейн

«Талат Хуссейн был одним из первых голосов пакистанского радио и легендарным артистом пакистанского телевидения и кино», — говорится в некрологе.

Причиной смерти стала продолжительная болезнь. Актёр, начавший профессиональную карьеру в 1964 году, умер в городе Карачи.

В 2012 году в интервью пакистанскому изданию Tribune Хуссейн рассказал, что врач совершил ошибку, когда лечил его от кожной аллергии. Из-за чрезмерной дозы кортизона актёру стало хуже. Хуссейн не мог не только ходить или сидеть, но и нормально говорить. Из-за дрожи в руках ему «трудно держать чашку с чаем и прикуривать сигарету», отмечало издание.

По словам артиста, ему следовало лечиться у дерматолога, а не у одного из косметологов, которые называют себя «специалистами по коже». Из-за болезни Хуссейну пришлось носить перчатки и кутаться в одеяла.

Талат Хуссейн Варси родился 18 сентября 1940 года в Дели. В 1972 году он уехал в Англию, где учился актёрскому мастерству в Лондонской академии музыки и драматического искусства.

Хуссейн снимался в пакистанских сериалах, участвовал в индийских и интернациональных проектах. В их числе сериалы «Трафик», «Семейная гордость», «Королевский суд» и «Чисто английское убийство», байопик «Джинна», норвежский фильм «Импорт — экспорт» и другие.