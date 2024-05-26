Париж, 26 мая, 2024, 16:11 — ИА Регнум. Российский теннисист Андрей Рублёв 26 мая в матче первого круга открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос») в четырёх сетах обыграл японца Таро Дэниэла.

Maksim Konstantinov/Global Look Press Андрей Рублёв

Игра завершилась со счётом 6:2, 6:7, 6:3, 7:5. Матч длился более трёх часов.

Соперник Рублёва по матчу второго круга чемпионата определится в поединке между испанцем Педро Мартинесом и Тиаго Тиранте из Аргентины.

Как передавало ИА Регнум, в мае 2024 года Рублёв впервые в карьере вышел в финал турнира серии «Мастерс» — в Мадриде. В решающей встрече турнира российский теннисист обыграл представителя Канады Феликса Оже-Альяссима.

В марте Рублёву вернули 200 рейтинговых очков, а также призовые за выступление на турнире АТР 500 в Дубае. Ассоциация теннисистов-профессионалов частично удовлетворила апелляцию российского теннисиста на техническое поражение, которое он получил в полуфинальном матче, когда накричал на арбитра на линии и, по словам рефери, на русском языке назвал его «идиотом». При этом решение о наложении штрафа в размере почти 30 тыс. фунтов стерлингов было оставлено в силе.

В настоящее время Рублёв занимает шестое место в рейтинге теннисистов-профессионалов. В топ-10 входит ещё один представитель России — Даниил Медведев, который занимает пятую строчку рейтинга.