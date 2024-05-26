Москва, 26 мая, 2024, 15:54 — ИА Регнум. Три украинских беспилотника самолётного типа уничтожены над территорией Белгородской и Брянской областей, сообщила 26 мая пресс-служба Минобороны России в Telegram-канале.

Global Look Press

По данным ведомства, попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории России пресечена около 14:10 мск.

Уточняется, что дежурные средства ПВО уничтожили один беспилотник над Белгородской областью и ещё два — над Брянской областью.

Как сообщало ИА Регнум, ранее два дрона-камикадзе атаковали село Муром близ города Шебекино в Белгородской области. Пострадавших среди мирных жителей нет, заявил глава региона Вячеслав Гладков.

Ночью 26 мая, по данным Минобороны, 13 украинских беспилотников самолётного типа были уничтожены над территорией Курской и Орловской областей.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил об отсутствии жертв и разрушений в местах падения беспилотников. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов информировал о перехвате над Рыльским и Курчатовским районами семи беспилотников ВСУ. В регионе действовало предупреждение о возможной атаке дронов.

Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ, глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что НАТО готовит основу для дальнейших террористических ударов. Беспилотники альянса накручивают круги около Крыма, Крымского моста, Краснодарского края на максимально возможном приближении, после чего ВСУ наносят удары ракетами, ударными дронами или морскими беспилотниками по территории России. Поэтому для защиты суверенитета и безопасности южных рубежей России эти беспилотники должны стать законными целями для уничтожения, заключил он.