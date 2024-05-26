Ростов-на-Дону, 26 мая, 2024, 15:25 — ИА Регнум. Южная транспортная прокуратура и Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России проводят проверку по факту столкновения сухогруза с опорой разводного железнодорожного моста в Ростове-на-Дону, говорится в Telegram-каналах ведомств.

Южная транспортная прокуратура

Отмечается, что разлива нефтепродуктов не обнаружено. Волго-Донская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.

В сообщении следственного управления отметили, что также устанавливаются возможные повреждения на судне.

Как передавало ИА Регнум, в Ростове-на-Дону 26 мая в результате отказа рулевого управления сухогруз врезался в железнодорожный мост. Пострадавших в результате столкновения нет, сообщили в МЧС. У самого сухогруза повредилась рубка.

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Судно отбуксировали к причалу, судовому проходу ничего не препятствует. При этом железнодорожные пути не пострадали и работают в штатном режиме, подчеркнули в МЧС.

24 мая в Санкт-Петербурге прогулочный теплоход столкнулся с другим теплоходом в районе Благовещенского моста на реке Неве и отбросил его на опору моста. Пострадавших не было. На теплоходах остались вмятины, поцарапана краска. Признаков опьянения у капитанов теплоходов не выявили. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.