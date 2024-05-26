Москва, 26 мая, 2024, 15:09 — ИА Регнум. Россия стала привлекательной цивилизационной альтернативой для людей, осознавших глубину духовного и нравственного кризиса других стран, заявил 26 мая патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

РИА Новости / Светлана Шевченко

Зависть в отношении России связана не только с её экономическими и иными богатствами, сказал глава РПЦ после литургии в главном храме Вооружённых сил России.

«Россия стала альтернативой цивилизационного развития, причём привлекательной альтернативой. Люди, осознавшие глубину духовного и нравственного кризиса богатых стран, всё больше и больше внимания обращают на удивительный опыт нашей страны, который сочетает научный, технологический прогресс, экономическое развитие с возрождением веры в сердцах людей», — заявил патриарх.

Симбиоз науки, технологий, сильной армии и глубокой веры — это выражение предельной силы нации, которой «всё по плечу», добавил Кирилл.

Как передавало ИА Регнум, 26 мая после литургии в главном храме ВС России патриарх подарил новому министру обороны РФ Андрею Белоусову икону с образом Тихвинской Божией Матери — защитницы рубежей России.

5 мая, поздравляя православных христиан с праздником Пасхи, глава РПЦ подчеркнул, что Церковь в этот день обращается к воскресшему Господу и просит его о воцарении прочного и справедливого мира.

В феврале 2024 года в одной из проповедей патриарх призвал российское общество к духовной мобилизации. Те, кто ополчался против России, всегда считали себя самыми сильными, но проигрывали из-за того, что в русском народе живёт дух христианства и православия, отметил Кирилл.