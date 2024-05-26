Москва, 26 мая, 2024, 15:00 — ИА Регнум. Российский футбольный союз (РФС) опубликовал расписание переходных матчей между клубами РПЛ и Первой лиги за право выступать в высшем дивизионе чемпионата России в следующем сезоне.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

Из РПЛ в стыковых поединках сыграют екатеринбургский «Урал» и «Пари Нижний Новгород». Первую лигу представят «Акрон» (Тольятти) и «Арсенал» (Тула), которые заняли третье и четвертое места.

В результате жеребьевки хозяевами в первых матчах станут клубы РПЛ. Первые матчи состоятся 29 мая, «Урал» примет «Акрон» в 17:00 мск, «Пари НН» сыграет с «Арсеналом» в 19:15.

Ответные встречи пройдут 1 июня — «Акрон» и «Урал» начнут встречу в 15:00, «Арсенал» и «Пари НН» — в 18:00.

Как передавало ИА Регнум, 25 мая футбольный клуб «Зенит» из Санкт-Петербурга в матче заключительного 30-го тура Российской премьер-лиги сезона 2023/24 одержал волевую победу над «Ростовом» и в шестой раз подряд стал победителем чемпионата.

Победа в этой встрече позволила подопечным Сергея Семака набрать 57 очков по итогам 30 туров и занять первое место в турнирной таблице, опередив московское «Динамо» и «Краснодар». Четвёртое и пятое места соответственно заняли «Локомотив» и «Спартак». Лучшим бомбардиром чемпионата России по футболу стал колумбийский нападающий «Зенита» Маттео Кассьерра, отметившийся 21 забитым мячом. Второе и третье место разделили форварды «Краснодара» и «Динамо» Джон Кордоба и Константин Тюкавин.