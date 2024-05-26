Санкт-Петербург, 26 мая, 2024, 14:57 — ИА Регнум. Полиция задержала в Петербурге актёра Романа Жилкина, известного по роли в сериале «Бандитский Петербург», сообщил 26 мая «78.ru» со ссылкой на осведомлённый источник.

Кадр из сериала «Условный мент-2». 2020 Роман Жилкин

По этим данным, Жилкин со своим адвокатом прибыли к отделу полиции, чтобы написать заявление по факту мошенничества. Актёра попросили подождать на улице, и он закурил, находясь на парковке служебного транспорта МВД.

Полицейские поинтересовались, что Жилкин делает на парковке, а тот в ответ начал грубить, сказано в сообщении. Актёра предупредили о возможном составлении в его отношении протокола по статье кодекса об административных правонарушениях о появлении в общественных местах в состоянии опьянения, отметили авторы.

Жилкин был задержан на 48 часов, сказала журналистам сопровождавшая его адвокат Вероника Панкратова, уточнив, что не знает основания задержания.

Как передавало ИА Регнум, в марте 2004 года стало известно, что актёр Александр Карпухов, известный по ролям в сериалах «Бандитский Петербург», «Убойная сила» и других, скончался на 51-м году жизни. Знакомые Карпухова сообщали СМИ, что актёр испытывал проблемы со здоровьем, а умер во сне.

Также в марте актёр Никита Кологривый устроил дебош в одном из баров Новосибирска, в частности, укусив одну из официанток. Суд арестовал его на семь суток. Позднее актёр попросил у зрителей прощения за пьяный дебош.