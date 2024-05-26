Ростов-на-Дону, 26 мая, 2024, 14:04 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону в результате отказа рулевого управления сухогруз врезался в железнодорожный мост. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.

Кадр из видео

«В результате отказа рулевого управления сухогруз прошел в несудоходный пролет Ростовского подвижного железнодорожного моста», — сообщили в МЧС.

Пострадавших в результате столкновения нет, сообщили в чрезвычайном ведомстве. У самого сухогруза повредилась рубка.

Судно отбуксировали к причалу, судовому проходу ничего не препятствует. При этом железнодорожные пути не пострадали и работают в штатном режиме, подчеркнули в МЧС.

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Как передавало ИА Регнум, 24 мая в Санкт-Петербурге прогулочный теплоход столкнулся с другим теплоходом в районе Благовещенского моста на реке Неве и отбросил его на опору моста. Пострадавших не было. На теплоходах остались вмятины, поцарапана краска. Признаков опьянения у капитанов теплоходов не выявили. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

1 мая на Волге вблизи Тольятти сел на мель теплоход с 216 пассажирами на борту. Судно, следовавшее по маршруту Самара — Нижний Новгород, снял с мели шлюзовой буксир. Пострадавших не было.