Фрязино, Московская область, 26 мая, 2024, 13:56 — ИА Регнум. Четыре человека госпитализированы в результате огненного ДТП во подмосковном Фрязино, где столкнулись сразу несколько машин, сообщает 26 мая Telegram-канал «112».

Кадр из видео

В материале отмечается, после столкновения автомобили отбросило в кювет, после чего машины загорелись.

Пострадавшие получили тяжёлые травмы и ожоги, их экстренно эвакуировали с места происшествия в ближайшую больницу.

Как передавало ИА Регнум, в мае в Башкирии погиб человек в загоревшемся после ДТП автомобиле. Ещё три человека, в том числе ребёнок, пострадали и были доставлены в больницу.

В марте на 45-м километре Московской кольцевой автодороги столкнулись автобус и грузовик, от удара оба транспортных средства загорелись. Сообщалось об одном погибшем.

В декабре 2023 года в результате ДТП на МКАД погибли два человека. Водитель Toyota не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилями «ГАЗель» и Great Wall. От удара Great Wall выбросило на полосу встречного движения, автомобиль загорелся. Когда пожар потушили, в машине нашли тела двух человек — водителя и пассажира. Водителя Toyota задержали.