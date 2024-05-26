Петропавловск-Камчатский, 26 мая, 2024, 14:14 — ИА Регнум. Тихоокеанский циклон пришёл на Камчатку 26 мая, в регионе наблюдаются ливни и штормовой ветер. В Сети появились кадры с подтопленными подъездами и попытками горожан противостоять стихии.

Кадр из видео

На одном из видео мужчина держится за столб под порывами ветра и ливнем.

«Как он, бедный, не может даже отойти от него. Вот задувает!» — говорит за кадром оператор.

На других кадрах виден подъезд, заливаемый потоками воды. Женщина за кадром говорит, что вся вода идёт в подвал, где находится электрооборудование, а это означает риск замыкания.

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Порывы ветра повредили крыши, уронили фонарные столбы и деревья. Из-за этого пострадали несколько припаркованных машин. Пешеходам опасно находиться на улице, так как сильный ветер сбивает с ног, сообщает РЕН ТВ.

Управление МЧС по региону ранее предупредило о сильном дожде и скорости ветра до 25-30 м/с, местами до 30-35 м/с.

Как сообщало ИА Регнум, 25 мая штормовое предупреждение действовало в Краснодарском крае. В Краснодаре ветер сорвал кровлю с одной из школ, возле которой проходила торжественная линейка. Металлические листы вместе с деревянным каркасом рухнули на детей, десять школьников доставили в больницы. Позже всех, кроме одного мальчика, отпустили домой. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.