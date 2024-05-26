Москва, 26 мая, 2024, 13:26 — ИА Регнум. Подразделения российской группировки «Юг» за сутки уничтожили в ДНР до 480 бойцов и пять складов противника. Об этом официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил 26 мая на брифинге.

Виктор Антонюк/РИА Новости

По данным Минобороны, российские военные заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение украинским подразделениям в районах городов Северск и Константиновка. Бои шли с подразделениями 54-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ.

За сутки украинские войска потеряли до 480 бойцов, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, гаубицу М777 производства США, гаубицу Д-20 и две гаубицы Д-30.

«Уничтожено пять складов боеприпасов ВСУ», — добавил Конашенков.

Как сообщало ИА Регнум, ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что с мая 2014 года свыше 9,3 тыс. жителей республики погибли в результате атак со стороны Украины.

Российский боец из ДНР Сергей Белица рассказал, как смог выжить после расстрела в украинском плену и пыток. Белицу захватили в плен на авдеевском направлении, а в январе 2023 года поставили на колени и расстреляли. Мужчина остался жив — пуля вошла в районе левого уха, а вышла в районе правой скулы. Позже украинцы приняли его за своего и оказали первую помощь. Затем Белицу допрашивали и пытали, прострелили ногу. Он находился в больнице, потом в тюрьме. В марте 2023 года мужчину обменяли, после чего он прошёл лечение в Подольске.