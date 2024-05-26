Москва, 26 мая, 2024, 13:23 — ИА Регнум. Вооружённые силы России в ходе проведения специальной военной операции в минувшие сутки освободили населённый пункт Берестовое Харьковской области, сообщило 26 мая Министерство обороны.

Станислав Красильников/РИА Новости

Населённый пункт находится в Купянском районе Харьковской области.

«Подразделения группировки войск «Запад» в результате успешных боевых действий освободили населённый пункт Берестовое Харьковской области», — сообщил на брифинге Минобороны официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В зоне ответственности группировки «Запад» противник за сутки потерял до 285 военнослужащих, а также несколько единиц техники, в том числе две боевые бронированные машины, гаубицу М198, гаубицу Д-20, гаубицу Д-30 и гаубицу М119, добавило Конашенков.

Также 26 мая Минобороны сообщило, что группировка «Север» продвинулась в глубину обороны противника и отразила контратаку в Харьковской области. Средства ПВО РФ за сутки сбили 41 беспилотник ВСУ и 32 реактивных заряда HIMARS. На территории ДНР российские войска заняли более выгодные рубежи и уничтожили пять складов боеприпасов противника.

Как передавало ИА Регнум, 22 мая глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что Вооружённые силы России освободили уже 49 населённых пунктов Харьковской области. 36 населённых пунктов освобождены в Купянском районе области, 13 — в северной части региона.

17 мая президент Владимир Путин заявил, что российские войска продвигаются под Харьковом строго по плану. Он отметил, что операция российских Вооружённых сил на харьковском направлении связана с созданием санитарной зоны в ответ на обстрелы Белгорода со стороны ВСУ. Планов брать Харьков «на сегодняшний день нет», сказал президент.