Москва, 26 мая, 2024, 13:17 — ИА Регнум. Главный прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан должен ответить на вопрос, зачем Великобритания бомбила Ирак и когда за эти действия их к ответственности привлечёт МУС. Таким образом официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление Хана о том, что Лондон не бомбил Северную Ирландию в ответ на теракт Ирландской республиканской армии (ИРА).

Harland Quarrington/MOD

Ранее Хан, комментируя критику в свой адрес со стороны США и Израиля за официальный запрос на выдачу ордера на арест премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху, указал на то, что Великобритания не подвергла бомбардировкам Северную Ирландию после серии терактов ИРА, в то время как Израиль в ответ на нападение ХАМАС 7 октября руководствуется принципом коллективной ответственности в отношении жителей сектора Газа.

«Ему осталось только ответить на вопрос, зачем британцы стали бомбить Ирак и когда их за это накажет МУС», — отметила Захарова в Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, 20 мая Хан представил основания для ареста Нетаньяху, главы израильского минобороны Йоава Галанта, а также Яхьи Синвара по обвинениям в военных преступлениях. По утверждению прокурора, Нетаньяху, Галант, Синвар, а также командующий военным крылом организации «Бригады Аль-Кассам» Мухаммед Ад-Дейф и глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания ответственны за военные преступление и преступления против человечности, совершённые с октября 2023 года.

В Вашингтоне не считают геноцидом происходящее в секторе Газа и отвергают обвинения главного прокурора МУС против руководства еврейского государства, заявил президент США Джо Байден. Администрация Белого дома, по его словам, помогает Израилю в деле обнаружения лидера палестинского радикального движения ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара.

Американские власти отрицают легитимность МУС и запугивают санкциями эту структуру, когда речь заходит об интересах самого Вашингтона и его союзников, констатировал посол России в США Анатолий Антонов.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 21 мая отметил, что позиция Соединённых Штатов по возможным мерам в отношении МУС из-за его возможного решения об аресте Нетаньяху«более чем любопытная». Песков также напомнил, что Россия не является участником соответствующего статута и не признаёт юрисдикцию этого суда.