Бухарест, 26 мая, 2024, 12:50 — ИА Регнум. Напавших на украинского пограничника в Закарпатской области двоих мужчин задержали румынские пограничники. Об этом пишет украинское издание «Страна. ua» со ссылкой на правоохранительные органы Украины.

Vadim Ghirda/AP/TASS

«Задержаны двое граждан Украины, которые проживают в Запорожской области, а именно Боярко А. С. 1988 года рождения и Нежижим Р. М. 1993 года рождения. Готовится запрос на их экстрадицию», — приводит слова собеседника издание.

Отмечается, что в отношении задержанных возбуждено уголовное дело об умышленном насилии в отношении сотрудника правоохранительных органов и за воровство. Согласно украинскому законодательству, обвиняемым грозит до девяти лет лишения свободы.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее стало известно, что двое жителей Украины напали на пограничника в Закарпатье и с боем прорвались на территорию Румынии.

Инцидент произошёл на участке границы «Деловое» — «Богдан». Пограничник заметил потенциальных нарушителей границы после срабатывания сигнальной мины. Он произвёл два предупредительных выстрела в воздух.

Мужчины в свою очередь напали на пограничника, а после драки, сопровождавшейся стрельбой, похитили его оружие и скрылись в Румынии. Уже убегая, они пять раз стреляли в пограничника, но не попали.

На Украине с 18 мая действует новый закон о мобилизации. Он предполагает, в частности, отмену нормы об ограниченно годных, снижение призывного возраста с 27 до 25 лет и многочисленные ограничения прав для уклоняющихся от призыва или не предоставляющих актуальные сведения в военкоматы. Украинские СМИ сообщали, что в день вступления закона в силу улицы городов на контролируемой киевским режимом территории опустели.