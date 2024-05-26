Кировск, Ленинградская область, 26 мая, 2024, 12:08 — ИА Регнум. В Кировском районе Ленинградской области женщина во время парковки автомобиля на даче переехала свою четырёхлетнюю дочь, сообщил 26 мая источник «Известий».

Nikolay Gyngazov/Global Look Press

По данным издания, девочка получила множественные переломы, её доставили в больницу в тяжёлом состоянии.

Подробности случившегося уточняются.

Как передавало ИА Регнум, в мае в Красноярском крае женщина при попытке остановить движущееся авто переехала своего мужа. Женщина рассказала, что супруг вышел из салона авто, а спустя несколько минут ему стало плохо. Мужчина упал на землю, и она бросилась на помощь, выйдя из автомобиля. Однако в этот момент машина покатилась вперёд. Тогда женщина поспешила вернуться за руль, но перепутала педали и переехала мужа. Мужчина скончался.

2 мая стало известно, что в Киргизии фургон с мороженным сбил 29 детей на празднике. Возраст пострадавших составил от девяти до 16 лет, семь из них были доставлены в больницу. В момент аварии водителя не оказалось за рулём.