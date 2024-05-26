Шебекинский район, Белгородская область, 26 мая, 2024, 11:57 — ИА Регнум. Село Муром близ города Шебекино в Белгородской области подверглось атаке украинских беспилотников. Об этом глава региона Вячеслав Гладков сообщил 26 мая в Telegram-канале.

Станислав Красильников/РИА Новости

Он уточнил, что село атаковали два дрона-камикадзе. Пострадавших среди мирных жителей нет.

После падения первого дрона произошёл взрыв, повредивший объект инфраструктуры. В результате сельскохозяйственное предприятие осталось без электроснабжения.

Вторым взрывом повредило легковой автомобиль возле частного дома, добавил Гладков.

Как сообщало ИА Регнум, ночью ВСУ дважды обстреляли город Шебекино из реактивных систем залпового огня (РСЗО). Гладков заявил, что при обстреле были выбиты окна в 26 квартирах четырёх многоквартирных домов и повреждены три частных жилых дома. Загорелись хозпостройка и четыре автомобиля, пожары оперативно ликвидировали.