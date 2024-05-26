Москва, 26 мая, 2024, 11:05 — ИА Регнум. Российские военные нанесли удар по складу в Днепропетровской области Украины, где, предположительно, находились американские ракеты ATACMS, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«Город Павлоград Днепропетровской области в полночь 26 мая получил прилёты по военным объектам. Было два удара в начало первого ночи. Второй удар с детонацией и, как описывают местные жители, «с сильным фейерверком», — сообщил он.

Лебедев добавил, что удары наносились в сторону военной части 3024 Нацгвардии Украины, куда на территорию складов привезли ракеты, по описанию похожие на ATACMS.

Результаты прилётов пока уточняются, но уже известно, что в сторону военной части направились машины скорой помощи, а кого-то эвакуировали на вертолетах, заключил он.

Как передавало ИА Регнум, вечером 25 мая в пяти регионах Украины объявили воздушную тревогу. Об опасности с воздуха предупредили жителей Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Черниговской областей. В этот же день украинские средства массовой информации сообщили о прогремевших взрывах на севере страны. По данным издания «Страна. ua», взрывы были слышны в Чернигове.

23 мая координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские военные нанесли удары по украинским диверсионно-разведывательным группам на херсонском направлении. По его словам, противник хотел высадиться на острова у Антоновского моста.

За неделю до этого власти Херсона заявили о повреждении объекта критической инфраструктуры. По словам главы подчинённой киевскому режиму областной военной администрации Александра Прокудина, удар по объекту нанесли баллистической ракетой.