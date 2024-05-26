Хмельницкий, Украина, 26 мая, 2024, 08:46 — ИА Регнум. Российские военные ночью нанесли серию ударов по военным и энергетическим объектам в Хмельницкой области Украины, в том числе по аэродрому в Староконстантинове. Об этом координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил 26 мая в Telegram-канале.

Алексей Коновалов/ТАСС

Первую серию ударов зафиксировали с трёх ночи до половины четвёртого, затем удары повторились в половине пятого утра. В районе аэродрома Староконстантинов наблюдались взрывы с большим выбросом пламени.

«Прилетало по военному аэродрому, который, несмотря на регулярные атаки, бандеровцы продолжают подготавливать к приёму натовских самолетов F-16», — написал Лебедев.

Удары были нанесены и в направлении полигона под Староконстантиновом, где, по данным подполья, находится иностранная военная техника. Инструкторы-иностранцы обучают мобилизованных украинцев обращаться с ней.

Прилёты были по территории военной части, куда и откуда регулярно заезжают и выезжают фуры и военные грузовики. Мощный взрыв с этого направления слышали во всём Староконстантинове.

Последний удар пришелся в подстанцию города Константинов, после чего пропало электричество, добавил Лебедев.

Ночью о взрывах в Хмельницкой области сообщали украинские СМИ. На всей территории Украины действовала воздушная тревога.

Как передавало ИА Регнум, 28 апреля в Минобороны информировали о нанесении ударов по аэродромам Каменка, Прилуки и Староконстантинов в Днепропетровской, Черниговской и Хмельницкой областях Украины. В Прилуках и Староконстантинове были поражены склады с авиационными боеприпасами и авиационной техникой.

Командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак 26 апреля рассказал, что российские военные поставили задачей уничтожить все аэродромы на Украине, чтобы самолётам, которые ей планирует передать Запад, негде было базироваться.

Министр обороны США Ллойд Остин подтвердил, что поставки истребителей F-16 киевскому режиму начнутся в 2024 году. По его словам, поставки будут осуществляться вместе с лётчиками и обслуживающим персоналом.