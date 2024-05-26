Москва, 26 мая, 2024, 08:30 — ИА Регнум. Контакты «арктической пятёрки» (Россия, США, Канада, Дания и Норвегия) прерваны, сообщил директор правового департамента МИД России Максим Мусихин.

Владимир Баранов/РИА Новости

По его словам, раньше страны «арктической пятёрки» в доверительном ключе обсуждали проблемные вопросы, которые касались континентального шельфа, и информировали друг друга о готовящихся шагах. Однако на сегодняшний данный механизм отсутствует.

При этом разрыв контактов произошёл не по инициативе Москвы, отметил Мусихин. По его словам, фактически Соединённые Штаты и другие западные представители «пятёрки» сами себя лишили возможности в доверительном ключе обсуждать серьёзные вопросы».

Как передавало ИА Регнум, ранее издание Business Insider сообщило, что американская армия активно ведёт подготовку военных к конфликтам в холодном климате, чтобы бросить вызов двум другим державам.

В статье отмечается, что подготовка армии к войне в Арктике отражает растущее беспокойство Штатов из-за активности России и Китая. Минобороны США надеется сделать присутствие военных в Арктике более заметным и организовать сотрудничество с Канадой и Данией.

В декабре 2023 года президент России Владимир Путин заявил о колоссальном потенциале Арктики в вопросах обеспечения национальной безопасности и экономического развития. Он назвал развитие региона неоспоримым приоритетом для страны.