Вашингтон, 26 мая, 2024, 09:04 — ИА Регнум. Оскорбительные высказывания звучат из Вашингтона в адрес президента России Владимира Путина, так как Москва продолжает независимую и суверенную политику, основанную на национальных интересах. Об этом заявил российский посол в США Анатолий Антонов, комментируя очередной резкий выпад со стороны американского президента Джо Байдена.

Samuel Corum — Pool via CNP/Global Look Press Джо Байден

В ходе выступления 25 мая перед выпускниками военной академии Вест-Поинт в штате Нью-Йорк, Байден назвал российского лидера «жестоким тираном». По словам Антонова, такое поведение недопустимо для любого ответственного политика, а тем более главы государства.

«Словесное хамство и попытки самоутвердиться за счёт имиджа нашего президента отражают злобу Вашингтона из-за того, что Россия, говоря языком американцев, бросает вызов «миропорядку, основанному на правилах», — приводятся слова Антонова в Telegram-канале дипмиссии.

Дипломат добавил, что американским правящим кругам пора смириться с позицией Москвы. Выпадами в адрес Путина Байден оскорбляет весь российский народ, который сплотился вокруг национального лидера и демонстрирует непоколебимость.

Как сообщало ИА Регнум, в конце марта в ходе выступления в штате Северная Каролина Байден упоминал о возможности привлечения дополнительных средств, повышая налоги для миллиардеров в США. Тогда он призывал «обеспечить помощь Украине от этого мясника Путина».

Байден также называл Путина «смертоносным диктатором» и «чистейшим бандитом». Президент России в ответ пожелал Байдену здоровья, напомнив детскую шутку: «Кто так обзывается, тот сам так называется».

Неоднократные недипломатичные выражения Байдена в адрес российского президента оскорбляют только сами Соединённые Штаты. Путин до уровня американского коллеги опускаться не станет, заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Кроме того, Байден регулярно допускает всяческие ляпы, которые говорят о его умственных способностях. Представитель Кремля отмечал, что разного рода оскорбления в адрес коллег не украшают главу государства.