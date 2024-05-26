Донецк, 26 мая, 2024, 07:58 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины в воскресенье утром, 26 мая, обстреляли Горловку и Донецк, выпустив суммарно восемь единиц артиллерийских боеприпасов. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Обстрел Донецка

«После 00:00 зафиксировано обстрел со стороны ВФУ (Вооружённых формирования Украины. — Прим. ред.) по направлению: 04:20 — н. п. Курахово — г. Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибра 155 мм», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.

Также украинские войска в период 06:55 по 07:25 выпустили в направлении Никитовского района Горловки пять снарядов натовского калибра. Обстрел ВСУ вели из Дзержинска.

Как передавало ИА Регнум, ранее в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что за минувшие сутки, 25 мая, ВСУ 24 раза обстреляли территорию региона, выпустив суммарно 82 единицы различных боеприпасов. В результате обстрелов повреждения получили три жилых домостроения и два объекта гражданской инфраструктуры.