Трагически погиб актер из сериала «След»
В автокатастрофе погиб 55-летний актёр из сериала «След»
Варшава, 26 мая, 2024, 07:11 — ИА Регнум. Польский актёр Мацей Люсня, наиболее известный по роли в сериале «След», погиб в автокатастрофе в возрасте 55 лет. Об этом сообщило издание Viva. pl.
Viva. pl.
Польский актёр Мацей Люсня
Уточняется, что артист погиб 23 мая в ДТП, когда ехал на съёмочную площадку.
Люсня родился в 1968 году. В 1991-м окончил Краковскую высшую театральную школу. В 1992–2004 годах он был в трупе Старого театра в Кракове, затем перешёл на работу в театр «Комедия».
Актёр также запомнился исполнением ролей в таких сериалах и фильмах, как «Преступники», «Квартиранты», «Смерть как краюха хлеба», «Цвет счастья», «Правосудие Агаты», «В добре и зле», «Петля», «Золушка» и другие.