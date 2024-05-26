Варшава, 26 мая, 2024, 07:11 — ИА Регнум. Польский актёр Мацей Люсня, наиболее известный по роли в сериале «След», погиб в автокатастрофе в возрасте 55 лет. Об этом сообщило издание Viva. pl.

Viva. pl. Польский актёр Мацей Люсня

Уточняется, что артист погиб 23 мая в ДТП, когда ехал на съёмочную площадку.

Люсня родился в 1968 году. В 1991-м окончил Краковскую высшую театральную школу. В 1992–2004 годах он был в трупе Старого театра в Кракове, затем перешёл на работу в театр «Комедия».

Актёр также запомнился исполнением ролей в таких сериалах и фильмах, как «Преступники», «Квартиранты», «Смерть как краюха хлеба», «Цвет счастья», «Правосудие Агаты», «В добре и зле», «Петля», «Золушка» и другие.