Наступивший 823-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован рассказом мобилизованного из ДНР Сергея Белицы, который сумел выжить после того, как в украинском плену ему прострелили голову, а во время пыток — ногу. Как пояснил 26 мая корреспонденту «РИА Новости» сам боец, в плен он попал на авдеевском направлении. В январе 2023 года, спустя около года после мобилизации, враги поставили Сергея на колени и расстреляли.

Иван Шилов ИА REGNUM Обмен Пленными Российские Войска

Боец рассказал, что через какое-то время очнулся: пуля прошла навылет — вошла в районе левого уха, а вышла в районе правой скулы. Высвободив руки, связанные спереди, раненый призывник попытался найти своих, но его подобрали украинские военные на микроавтобусе.

Первую медицинскую помощь Сергею оказали, приняв за своего, а когда под курткой нашлись российские опознавательные знаки, допрашивать и пытать российского военнослужащего приехал военный с позывным Грузин. Белица несколько раз терял сознание во время допроса, в том числе после того, как Грузин прострелил ему ногу, заявив при этом издевательски: «Друг, ты так уже не уйдешь».

«А я уже его просил: «Застрелите, что издеваться», — рассказал Сергей. До того как побывать в тюрьме в Харьковской и Сумской областях, его поместили в харьковскую больницу, где скобами сшили раздробленную челюсть, а к ноге шурупами прикрутили кусок металлической трубы.

В заключении мобилизованный из-за зашитой челюсти около двух месяцев ел только хлеб и подобие супа на обед. Костылей не было, по территории места заключения заключённый передвигался ползком.

После обмена и лечения раздробленная кость Сергея срослась не до конца. Удалось срастить челюсть, а левое ухо уже не восстановится, отмечают «РИА Новости».

Тем временем в Харьковской области военнослужащие группировки войск «Север» Вооружённых сил России эвакуировали мирных жителей Волчанска. По данным Минобороны, подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), отступая, наносят удары по жилым домам артиллерией и дронами-камикадзе.

На донецком направлении артиллеристы 1-го армейского корпуса нанесли удар по вражеской живой силе и складам с боеприпасами. А ударная группа армейской авиации ВКС сорвала ротацию подразделений ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Север».

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Экипажи вертолетов применили против ВСУ неуправляемые авиационные ракеты С-8, подчеркнули в оборонном ведомстве, опубликовав соответствующие видеокадры.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.