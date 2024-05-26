Беверли-Хиллз, США, 26 мая, 2024, 06:48 — ИА Регнум. В возрасте 95 лет умер композитор и автор песен к мультфильмам Disney Ричард Шерман. Об этом сообщили в пресс-службе The Walt Disney Company.

thewaltdisneycompany.com Композитор Ричард Шерман

«Ричард Шерман был воплощением того, что значит быть легендой «Диснея», создав вместе со своим братом Робертом любимую классику, которая стала заветной частью саундтрека нашей жизни», — сказал генеральный директор компании Боб Айгер.

Уточняется, что композитор скончался 25 мая в медицинском центре Сидарс-Синай в Беверли-Хиллз. 12 июня ему исполнилось бы 96 лет. Его брат Роберт Шерман скончался в 2012 году.

Отмечается, что оба брата пошли по стопам своего отца Эла Шермана. Братья в 1973 году получили первую премию Московского кинофестиваля. В 1990 году их включили в список легенд Disney. В 2005 году их ввели в зал славы авторов песен.

В послужном списке Ричарда Шермана значатся девять номинаций премии Оскар, дважды он получил награду за работу над фильмом «Мэри Поппинс» (1964 год). Также он выиграл три премии «Грэмми». Кроме того, за свою 65-летнюю карьеру Шерман получил 24 золотых и платиновых альбома.

В числе наиболее известных работ Ричарда Шермана — музыка к мультфильмам «Винни Пух и медовое дерево» (1966) и «Книга джунглей» (1967). Вместе с братом они написали около 200 песен к более чем 50 проектам. У композитора остались 66-летняя жена Элизабет; дети и внуки. Похороны Шермана состоятся 31 мая в Лос-Анджелесе.