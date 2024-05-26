Донецк, 26 мая, 2024, 06:18 — ИА Регнум. Расчёты реактивных систем залпового огня «Град» 1-го армейского корпуса нанесли удар по позициям Вооружённых сил Украины и складам с боеприпасами на донецком направлении в зоне проведения специальной военной операции. Об этом в воскресенье, 26 мая, сообщили в Министерстве обороны России.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

«Ночной «Град»: артиллеристы 1-го армейского корпуса нанесли удар по живой силе и склада с боеприпасами ВСУ на донецком направлении», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3891193" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Работа расчётов РСЗО Град

Отмечается, что подразделения артиллерии 1-го армейского корпуса круглосуточно выполняют огневые задачи по поражению артиллерийских батарей, оборонительных сооружений, пунктов управления, огневых средств и тяжёлой военной техники противника.

Как передавало ИА Регнум, официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков в ходе брифинга 25 мая сообщил, что подразделения группировки войск «Центр» освободили село Архангельское в Донецкой Народной Республике. Кроме того, российские военные нанесли поражение подразделениям из состава 24-й, 100-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ и 241-й бригады теробороны. За сутки украинские войска потеряли до 410 военнослужащих, три боевые бронированные машины, гаубицы M777, M102, «Мста-Б», Д-20, три гаубицы Д-30 и самоходную артиллерийскую установку «Акация».