Расчёты РСЗО «Град» нанесли удар по живой силе ВСУ на донецком направлении
Донецк, 26 мая, 2024, 06:18 — ИА Регнум. Расчёты реактивных систем залпового огня «Град» 1-го армейского корпуса нанесли удар по позициям Вооружённых сил Украины и складам с боеприпасами на донецком направлении в зоне проведения специальной военной операции. Об этом в воскресенье, 26 мая, сообщили в Министерстве обороны России.
«Ночной «Град»: артиллеристы 1-го армейского корпуса нанесли удар по живой силе и склада с боеприпасами ВСУ на донецком направлении», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что подразделения артиллерии 1-го армейского корпуса круглосуточно выполняют огневые задачи по поражению артиллерийских батарей, оборонительных сооружений, пунктов управления, огневых средств и тяжёлой военной техники противника.
Как передавало ИА Регнум, официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков в ходе брифинга 25 мая сообщил, что подразделения группировки войск «Центр» освободили село Архангельское в Донецкой Народной Республике. Кроме того, российские военные нанесли поражение подразделениям из состава 24-й, 100-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ и 241-й бригады теробороны. За сутки украинские войска потеряли до 410 военнослужащих, три боевые бронированные машины, гаубицы M777, M102, «Мста-Б», Д-20, три гаубицы Д-30 и самоходную артиллерийскую установку «Акация».