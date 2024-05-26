Харьков, Украина, 26 мая, 2024, 05:34 — ИА Регнум. Военнослужащие группировки войск «Север» Вооружённых сил России эвакуировали мирных жителей Волчанска в Харьковской области из-под обстрелов украинских войск. Об этом в воскресенье, 26 мая, сообщили в Министерстве обороны.

Иван Шилов ИА Регнум ВС РФ, Харьков

«Военнослужащие группировки войск «Север» эвакуировали из-под обстрелов ВСУ мирных жителей Волчанска», — говорится в сообщении.

Эвакуированным мирных жителям оказали необходимую медицинскую помощь. Нуждающихся направили на лечение в одну из больниц Белгородской области.

Как отметили в Минобороны, подразделения ВСУ, отступая, наносят удары по жилым домам артиллерией и дронами-камикадзе.

Как передавало ИА Регнум, ранее глава харьковской военно-гражданской администрации Виталий Ганчев сообщил, что российские военные по мере продвижения в районе Волчанска помогают местным жителям, оставшимся в городе, несмотря на принуждение Киева к эвакуации, выехать на российскую территорию. 21 мая он заявил, что ВС России полностью освободили северную часть Волчанска и взяли под контроль порядка 40% территории города.

25 мая официальный представитель ведомства Игорь Конашенков в ходе регулярного брифинга сообщил, что подразделения группировки войск «Север» за сутки нанесли поражение живой силе и технике двух бригад ВСУ, уничтожив до 220 украинских военнослужащих, а также 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку Panzerhaubitze 2000 немецкого производства, четыре гаубицы Д-20 и Д-30, САУ «Гвоздика», а также боевые машины РСЗО RM-70 Vampire и БМ-21 «Град». Кроме того, ВС России отразили две контратаки противника в районе Волчанска и Глубокого в Харьковской области.