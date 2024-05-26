Вашингтон, 26 мая, 2024, 05:02 — ИА Регнум. Действующий глава Белого дома Джо Байден стал «худшим президентом в истории США», ещё один срок его правления угрожает развалом страны. Об этом 25 мая заявил бывший американский президент Дональд Трамп во время выступления Либертарианском национальном съезде в Вашингтоне.

Цитата из видео на YouTube Дебаты Дональтра Трампа и Джона Байдена

«Нам необходимо избавиться от худшего президента в истории нашей страны. Вместе мы сможем это сделать. В противном случае спустя ещё четыре года мы рискуем остаться без страны», — сказал Трамп, призывая голосовать за свою кандидатуру на выборах главы государства.

Также он выразил уверенность, что его оппонент представляет собой угрозу для демократии. Кроме того, Трамп пообещал остановить приближение третьей мировой войны.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале во время выступления перед своими сторонниками в штате Мичиган Трамп заявил, что при Байдене Соединённые Штаты разваливаются, уподобляясь «государствам третьего мира». По его словам, действующего президента США контролируют фашисты.

По мнению Дональда Трампа, президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на данный моментиграют лидирующую роль в мировой политике. Бывший американский лидер заявил, что в случае своей победы на выборах он приведет США к такому положению, когда «мир снова будет их уважать». Президентские выборы в США состоятся 5 ноября 2024 года.