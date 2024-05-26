Москва, 26 мая, 2024, 04:34 — ИА Регнум. Вооружённые силы России расширили контролируемую зону за Работино в Запорожской области. Об этом 26 мая сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ, глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА Регнум Работино

«После освобождения Работино наши бойцы расширили зону контроля за его северными окраинами», — приводят его слова «Известия».

Рогов добавил, что российская армия продолжает развивать успешное наступление на ореховском направлении в зоне спецоперации, выдавливая противника с занимаемых территорий.

Как передавало ИА Регнум, 15 мая официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков проинформировал, что российские военные полностью освободили от ВСУ село Работино в Запорожской области. Населённый пункт очистили от противника бойцы группировки российских войск «Днепр».

В интервью The Wall Street Journal один из украинских военнослужащих пожаловался на участившиеся атаки Вооружённых сил России. Оказавшиеся в критической ситуации украинские войска вынуждены использовать имеющиеся средства для защиты пехоты, в то время как российская армия начала атаковать гораздо чаще, констатировал он. При этом украинский военный отметил, что в ВСУ осознают превосходство российских войск, но не могут дать отпор из-за нехватки необходимых боеприпасов.