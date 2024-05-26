Канны, Франция, 26 мая, 2024, 04:00 — ИА Регнум. Главный приз 77-го Каннского кинофестиваля — «Золотую пальмовую ветвь» — получил фильм американского режиссёра Шона Бейкера «Анора», в котором снялись российские актёры Юрий Борисов, Марк Эйдельштейн и Дарья Екамасова.

karel leermans Золотая пальмовая ветвь — главный приз Каннского кинофестиваля

Гран-при вручили индийскому фильму «Всё, что мы представляем как свет» режиссера Паял Кападиа.

Приз жюри основного конкурса завоевал фильм «Эмилия Перес», режиссёр Жак Одиар, специальный приз жюри достался фильму «Семя священного инжира» Мохаммада Расулофа.

Лучший режиссер — Мигель Гомиш за киноленту «Большой тур», лучшая мужская роль — Джесси Племонс, «Виды доброты», лучшая женская роль — Селена Гомес, Зои Салдана, Карла София Касон и Адриана Пас, «Эмилия Перес», лучший сценарий — Корали Фаржеа, «Субстанция».

Приз «Золотая камера» взял Хальвдан Ульман Тёндель за фильм «Арман».

Как сообщало ИА Регнум, 77-й Каннский международный кинофестиваль открыли 14 мая. Председателем жюри выбрали американку Грету Гервиг, фильмом открытия стала французская картина «Второй акт» режиссёра Квентина Дюпье. В основной программе на конкурсе представили 19 фильмов. В рамках программы «Особый взгляд» на фестивале показали 15 киноработ от режиссёров из разных стран.

В 2023 году главный приз Каннского кинофестиваля достался картине «Траектория падения» французского режиссёра Жюстин Трие. Гран-при конкурса получила работа режиссёра Джонатана Глейзера «Зона интересов».