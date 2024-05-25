Берлин, 26 мая, 2024, 02:40 — ИА Регнум. Действия Израиля в секторе Газа противоречат международному праву, заявил вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек.

Сергей Корсун ИА Регнум Взрыв В Газе, палестина, израиль, хамас больница

«Разумеется, Израиль должен соблюдать международное право. А голод, страдания палестинского населения, нападения в секторе Газа, как мы сейчас видим по решению суда, несовместимы с международным правом», — приводит слова Хабека агентство DPA.

По мнению вице-канцлера, Израиль перешёл недопустимые границы.

Как сообщало ИА Регнум, 7 мая пресс-секретарь управления ООН по координации гуманитарных вопросов Йенс Лаерке обвинил Израиль в нарушении норм международного права при эвакуации мирного населения при операции в городе Рафах на юге секторе Газа. Также не были обеспечены безопасность маршрутов вывода населения и доступность гуманитарной помощи. Кроме того, соответствующие районы должны были иметь инфраструктуру для приёма беженцев, а перемещённые люди — возможность вернуться назад.

В Вашингтоне заподозрили, что армия Израиля использовала американское оружие в нарушение международных обязательств по защите мирного населения. Об этом указали в докладе Белого дома для Конгресса США после изучения применения оружия Израилем и другими странами в различных конфликтах.