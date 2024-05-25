Донецк, 26 мая, 2024, 02:10 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины на фоне дефицита боеприпасов оказались не готовы к участившимся атакам российских войск. Об этом в интервью The Wall Street Journal рассказал один из украинских военнослужащих.

Иван Шилов ИА Регнум Наступление ВС РФ

По его словам, оказавшиеся в критической ситуации украинские войска вынуждены использовать имеющиеся средства для защиты пехоты, в то время как ВС России, знающие о дефиците снарядов у ВСУ, начали атаковать гораздо чаще.

«На один наш артиллерийский залп приходятся десять российских», — указал он.

При этом украинский военный отметил, что в ВСУ осознают превосходство российских войск, но не могут дать отпор из-за нехватки необходимых боеприпасов.

Как передавало ИА Регнум, ранее командир батальона ВСУ Юрий Федоренко в интервью The New York Times заявил, что российские военные с помощью управляемых авиационных бомб уничтожили три линии украинской обороны. Он указал, что интенсивные обстрелы зачастую не оставляют украинским войскам иного выбора, кроме отступления. Если тенденция продолжится, то, по словам Федоренко, ВС России возьмут под контроль окрестности Часова Яра в Донецкой Народной Республике в течение нескольких недель.

25 мая официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков сообщил, что российские военные освободили село Архангельское в ДНР. До этого ВС РФ освободили Клещеевку и Андреевку.