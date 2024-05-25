Шебекино, Белгородская область, 26 мая, 2024, 02:00 — ИА Регнум. Украинские боевики два раза обстреляли город Шебекино Белгородской области из реактивных систем залпового огня (РСЗО), сообщил 26 мая губернатор региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА REGNUM Шебекино под обстрелом ВСУ

«ВСУ повторно обстреляли Шебекино из РСЗО. Никто из мирных жителей не пострадал», — написал Гладков в своём Telegram-канале.

По предварительной информации, в Шебекино были выбиты окна в 26 квартирах четырёх многоквартирных домов. Также повреждены три частных жилых дома.

Кроме того, в результате попадания снарядов загорелись хозяйственная постройка частного жилого домовладения и четыре легковых автомобиля, припаркованных возле многоквартирного жилого дома. Огнеборцы оперативно ликвидировали очаги возгорания. Ещё семь автомобилей оказались посечены осколками. Повреждение также получила линия газоснабжения. На месте происшествия идут восстановительные работы, добавил Гладков.

Как сообщало ИА Регнум, 25 мая в Шебекинском городском округе несколько раз объявляли о ракетной опасности. Граждан призывали по возможности оставаться дома и не подходить к окнам.

В результате атаки украинского дрона-камикадзе на Шебекино ранения получила мирная жительница. Беспилотник упал на автомобильной стоянке рядом с продуктовым магазином, а затем сдетонировал, уточнил губернатор Гладков. Он добавил, что у женщины контузия и осколочные ранения верхней и нижней правых конечностей. Бригада скорой помощи доставила её в больницу №2 города Белгорода. Также повреждения получил легковой автомобиль.

Вечером 25 мая российские средства противовоздушной обороны уничтожили над Белгородской областью 29 реактивных снарядов РСЗО RM-70 Vampire. Также военные поразили одну противокорабельную ракету «Нептун».