Донецк, 26 мая, 2024, 01:00 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины в течение суток 24 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики. Об этом в субботу, 25 мая, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Обстрел Донецка

«24 факта вооружённых атак ВФУ (Вооружённых формирований Украины. — Прим. ред.) зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.

Уточняется, что пять обстрелов было совершено на донецком направлении, 19 — на горловском направлении. Всего со стороны украинских войск было выпущено 82 единицы различных боеприпасов. В результате обстрелов повреждения получили три жилых домостроения и два объекта гражданской инфраструктуры.

Как передавало ИА Регнум, 25 мая мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что мирный житель Куйбышевского района города получил осколочные ранения в результате обстрела со стороны ВСУ, ещё троих пострадавших при обстреле Петровского района госпитализировали. Кроме того, по его словам, украинские войска применили кассетные боеприпасы.