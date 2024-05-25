Москва, 25 мая, 2024, 21:46 — ИА Регнум. В спортивном шествии на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве, приуроченном к 105-летию первого спортивного парада спортсменов и физкультурников на Красной площади, приняли участие более двух тысяч спортсменов, сообщают 25 мая «Известия».

Международная выставка-форум «Россия»

«В 1919 году появилась замечательная традиция шествий спортсменов и физкультурников на Красной площади в Москве. В период с 1931 по 1954 год они проводились на регулярной основе, собирали сотни тысяч жителей Советского Союза и в Москве, и в Ленинграде, но, к сожалению, позднее эта традиция была утрачена», — заявил министр спорта РФ Михаил Дегтярёв.

По его словам, традицию проводить спортивное шествие удалось возродить благодаря президенту России Владимиру Путину. В следующем году, добавил Дегтярёв, Минспорт планирует организовать шествие спортсменов на Красной площади.

Как передавало ИА Регнум, международную выставку-форум «Россия» посетили уже 14 млн гостей. Восьмилетний школьник из Камчатского края, приехавший на выставку с родителями, стал её «юбилейным» гостем. Школьнику вручили сертификат на семейное путешествие в Тобольск.

Выставка-форум «Россия» проводится по указу президента России с 4 ноября 2023 года на территории ВДНХ. Там представлены важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. На выставке гостей ждут культурные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.