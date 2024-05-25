Санкт-Петербург, 25 мая, 2024, 20:40 — ИА Регнум. Росгвардия 25 мая в своём Telegram-канале опубликовала видеозапись, сделанную после штурма квартиры в Санкт-Петербурге, из которой мужчина открыл огонь по сотрудникам полиции.

Кадр из видео

«В Санкт-Петербурге сотрудниками СОБР Росгвардии нейтрализован гражданин, ранее открывший стрельбу по правоохранителям и улице, а после забаррикадировавшийся в квартире на Народной улице», — говорится в сообщении.

В Росгвардии уточнили, что с мужчиной вели переговоры несколько часов, однако это не дало результата. Бойцы спецназа приняли решение брать квартиру, где забаррикадировался мужчина, штурмом.

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Как передавало ИА Регнум, о стрельбе на Народной улице в Петербурге стало известно днём 25 мая. Сообщалось, что в ходе перестрелки был ранен сотрудник полиции. Однако позднее МВД опровергло эту информацию.

В ходе штурма мужчину, который забаррикадировался в квартире, ликвидировали. По данным издания «78.ru», мужчине 59 лет, он родился в Чечне, ранее отбывал наказание по статье об убийстве при отягчающих обстоятельствах.

Ранее назад у мужчины произошёл конфликт с продавцом в рыболовном магазине. Предположительно, поводом стало замечание из-за курения. Мужчина стал угрожать продавцу, а затем вернулся в магазин с травматическим пистолетом и выстрелил продавцу в голову. Раненого госпитализировали. После этого к дому стрелявшего прибыли правоохранители, он отказался выходить к ним и открыл огонь с балкона.