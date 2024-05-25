Амстердам, 25 мая, 2024, 20:20 — ИА Регнум. Американская рэп-исполнительница Ники Минаж задержана в нидерландском аэропорту Схипхол, сообщил 25 мая информационный портал nu. nl.

Evan Agostini / AP / ТАСС

По его данным, у певицы были обнаружены лёгкие наркотики.

Военная полиция подтвердила, что в аэропорту за хранение лёгких наркотиков была задержана гражданка США, однако отказалась раскрывать её личность.

Как передавало ИА Регнум, в апреле в Московской области полиция задержала актёра и модель Евгения Агафонова, у которого нашли более килограмма кокаина. Мужчина был рекламным «лицом» ряда российских и зарубежных брендов. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

В марте 2024 года в Москве был задержан с пакетом наркотиков актёр Юрий Яковлев, игравший в сериалах «Ранетки» и «Папины дочки». Актёр попытался избавиться от свёртка с мефедроном, но правоохранители не дали ему этого сделать.