Вашингтон, 25 мая, 2024, 20:09 — ИА Регнум. Украина потеряет значительные территории, если США вновь проигнорирует российские предложения по мирным переговорам, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов журналу Newsweek.

Иван Шилов ИА Регнум

Он обратил внимание, что Соединённые Штаты Америки объявили об очередном пакете военной помощи Украине в тот день, когда российское руководство подтвердило готовность к переговорам.

«Здешние власти признают, что не намерены «пока что» призывать киевский режим соглашаться на мирное урегулирование», — отметил посол.

По его словам, Белый дом через СМИ сигнализирует о завершении подготовки пилотов истребителей F-16, продолжает твердить о якобы защите демократии, а также намекает, что может дать «зелёный свет» на удары ракетами в глубь российской территории.

Антонов также назвал «саммит мира» профанацией, которая не заменит серьезную дипломатическую и юридическую работу.

Как передавало ИА Регнум, Кремль и МИД неоднократно отмечали, что Россия готова к мирному урегулированию ситуации на Украине при условии выполнения всех требований, поставленных перед началом СВО, и при условии признания новых территориальных реалий — возвращения четырёх регионов в состав России в 2022 году, подчёркивая, что в ином случае спецоперация будет продолжена.

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах 16 мая обсудили украинский конфликт и способы его решения. Конференцию по ситуации на Украине в Швейцарии российский лидер назвал попыткой в очередной раз навязать России идеи урегулирования конфликта. Он добавил, что у участников ничего не выйдет, так как при решении вопроса Россия будет исходить из реальных условий, навязать ей ничего не смогут.

Швейцария проведёт 15–16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Швейцарская сторона по просьбе Киева пригласила свыше 160 делегаций для участия в так называемом саммите по мирному урегулированию на Украине. Российскую сторону на мероприятие Берн не пригласил.

Россия не будет участвовать в конференции в Швейцарии и любых других переговорах по Украине, на которых пытаются продвигать так называемую формулу Зеленского, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он назвал конференцию попыткой сформулировать ультиматум для России.