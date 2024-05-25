Санкт-Петербург, 25 мая, 2024, 19:45 — ИА Регнум. Главный тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак сразу после завершения решающего матча 30-го тура РПЛ против «Ростова» подписал новый контракт с клубом.

Дарья Драй ИА REGNUM

Прежний контракт Семака был рассчитан до 2025 года. Новое соглашение продлевает его ещё на пять лет.

Подписание контракта состоялось в ходе праздничной церемонии, которая началась на стадионе «Зенита» сразу после победы над «Ростовом», принёсшей петербургской команде шестой чемпионский титул подряд и десятый (с учётом чемпионатов СССР — одиннадцатый) в истории.

Как передавало ИА Регнум, перед началом матчей последнего тура чемпионата на счету московского «Динамо» было 56 очков, «Зенита» — 54, «Краснодара» — 53. Все три команды сохраняли шансы на победу в турнире. «Динамо» требовалось не проиграть «Краснодару», краснодарцам — выиграть у «Динамо» и рассчитывать, что «Зенит» не обыграет «Ростов». «Зениту» нужна была победа в своём матче и поражение «Динамо».

«Зенит» выиграл у «Ростова» со счётом 2:1, голы забили Артур и Мантуан. В параллельном матче «Краснодар» со счётом 1:0 обыграл «Динамо» и занял второе место в чемпионате, москвичи остались третьими.

Семак стал главным тренером «Зенита» летом 2018 года. За это время команда под его руководством выиграла шесть чемпионатов России из шести возможных.

До прихода в петербургскую команду Семак в 2014–2016 годах был одним из тренером национальной сборной России, а в 2016–2018 годах — главным тренером «Уфы». Во втором сезоне под руководством Семака эта команда заняла шестое место в чемпионате России, что стало её лучшим результатом.

За «Зенит» Семак выступал и в качестве футболиста — в 2010–2013 годах. В составе петербургской команды он дважды становился чемпионом России.