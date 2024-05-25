Вашингтон, 25 мая, 2024, 19:44 — ИА Регнум. Соединённые Штаты намеренно пытаются перевернуть всё с ног на голову, заявляя о якобы неготовности России к мирным переговорам по конфликту на Украины. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов в интервью американскому журналу Newsweek.

Иван Шилов ИА Регнум

«Считаем заявления представителей администрации США о якобы отсутствии у России готовности к мирным переговорам с Украиной намеренной попыткой перевернуть всё с ног на голову. Ни о какой «заморозке» конфликта не может быть и речи. Ничего подобного президент России Владимир Путин не говорил», — приводит слова Антонова издание.

По словам дипломата, любые договорённости по украинскому конфликту должны учитывать ситуацию «на земле». Отступление или отвод российских войск на гипотетические разделительные рубежи исключены, подчеркнул Антонов.

По его словам, саммит в Швейцарии является профанацией, которая не заменит серьёзную дипломатическую и юридическую работу. Антонов подчеркнул, что Украина потеряет значительные территории, если США вновь проигнорируют российские предложения по мирным переговорам.

Как передавало ИА Регнум, Швейцария проведёт 15–16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Швейцарская сторона по просьбе Киева пригласила свыше 160 делегаций для участия в так называемом саммите по мирному урегулированию на Украине. Российскую сторону на мероприятие Берн не пригласил.

Россия не будет участвовать в конференции в Швейцарии и любых других переговорах по Украине, на которых пытаются продвигать так называемую формулу Зеленского, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он назвал конференцию попыткой сформулировать ультиматум для России.

Запланированная конференция в Швейцарии нужна в первую очередь для того, чтобы оказать давление на Россию. Об этом говорится 20 мая в опубликованном агентством Reuters интервью с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

Украинский конфликт и способы его решения обсуждали на переговорах в Пекине 16 мая Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Конференцию по ситуации на Украине в Швейцарии Путин назвал попыткой в очередной раз навязать России идеи урегулирования конфликта. Он добавил, что у участников ничего не выйдет, так как при решении вопроса Россия будет исходить из реальных условий, навязать ей ничего не смогут.

Кремль и МИД неоднократно отмечали, что Россия готова к мирному урегулированию ситуации на Украине при условии выполнения всех требований, поставленных перед началом СВО, и при условии признания новых территориальных реалий — возвращения четырёх регионов в состав России в 2022 году, подчёркивая, что в ином случае СВО будет продолжена.

Москва готова вести переговоры по Украине, но поскольку доверять Киеву нельзя, то даже в случае начала диалога никакой паузы в ведении боевых действий не будет, отметил ранее Лавров.