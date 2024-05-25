Калининград, 25 мая, 2024, 18:48 — ИА Регнум. Калининградский ФК «Балтика» со счетом 1:3 проиграл московскому «Локомотиву» в матче 30 тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) и покинул высший дивизион.

РИА Новости / Александр Подгорчук

Матч завершился в пользу московского «Локомотива». Голы забили Антон Миранчук, Артём Карпукас и Тимур Сулейманов. Один гол «Балтики» забил Виталий Лисакович.

С результатом в 26 очков «Балтика» осталась на 15 месте в таблице РПЛ и покидает лигу.

«Балтика» (26 очков) осталась на 15-м месте в таблице РПЛ и покидает лигу спустя год после выхода в высший дивизион. 2 июня калининградскому клубу предстоит сыграть с «Зенитом» в суперфинале Кубка России.

Как передавало ИА Регнум, петербургский «Зенит» в шестой раз подряд стал чемпионом России по футболу. 25 мая в матче последнего, 30-го тура РПЛ «Зенит» на своём поле обыграл «Ростов» со счётом 2:1. Голы в составе чемпионов забили Мантуан и Артур.

В параллельной встрече «Краснодар» на своём стадионе со счётом 1:0 обыграл московское «Динамо» и занял второе место в чемпионате.