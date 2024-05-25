Монтевидео, 25 мая, 2024, 18:50 — ИА Регнум. Уругвайский певец, врач и фольклорист Карлос Паравис умер от рака в возрасте 56 лет, сообщает издание Subrayado со ссылкой на коллег и друзей музыканта.

Кадр из видео

В материале уточняется, что Паравис умер 21 мая, причиной смерти назван рак пищевода. Диагноз певцу был поставлен в 2022 году.

Власти страны принесли соболезнования близким покойного. Министр образования и культуры Пабло да Силвейра рассказал, что встретил Парависа в последний раз уже больным, с трудом говорившим.

Карлос Эрнесто Паравис Мартинес родился в 1968 году. Он продолжал дело своего отца Сантьяго Чалара, которыйсчитается одним из лучших в истории исполнителей уругвайских народных песен. Он также умер от рака на 57-м году жизни в 1994 году.