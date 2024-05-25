Краснодар, 25 мая, 2024, 18:37 — ИА Регнум. «Краснодар» 25 мая на своём поле обыграл московское «Динамо» и впервые в истории стал серебряным призёром чемпионата России по футболу.

РИА Новости

Игра закончилась со счётом 1:0. Единственный гол забил Джон Кордоба.

Стартовый состав «Краснодара» в решающем матче выглядел так: Матвей Сафонов, Лукас Оласа, Хуниор Алонсо, Александр Черников, Витор Тормена, Никита Кривцов, Эдуард Сперцян, Джон Кордоба, Батчи, Виктор Са, Олакунле Олусегун.

Перед началом матчей последнего тура чемпионата на счету «Динамо» было 56 очков, «Зенита» — 54, «Краснодара» — 53. Все три команды сохраняли шансы на победу в турнире. «Динамо» требовалось не проиграть «Краснодару», краснодарцам — выиграть у «Динамо» и рассчитывать, что «Зенит» не обыграет «Ростов».

«Зениту» требовалась победа в своём матче и поражение «Динамо». Команда на своём поле обыграла «Ростов» со счётом 2:1 и в шестой раз подряд стала чемпионом России.

Лучшим достижением «Краснодара» в чемпионате России ранее были бронзовые медали, которые команда завоёвывала трижды — в 2015, 2019 и 2020 годах.

Футбольный клуб «Краснодар» был создан в 2008 году. Уже три года спустя команда играла в премьер-лиге. В розыгрыше Кубка страны команда дважды, в 2014 и 2023 годах, играла в финале, но оба раза проиграла — «Ростову» и московскому ЦСКА соответственно.