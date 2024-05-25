Путин выразил благодарность главе миссионерского отдела Африки РПЦ
Путин выразил благодарность главе миссионерского отдела экзархата Африки РПЦ
Москва, 25 мая, 2024, 18:26 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин выразил благодарность председателю миссионерского отдела экзархата Африки Русской Православной церкви (РПЦ) Георгию Максимову. Об этом говорится на сайте экзархата.
Отмечается, что Максимов получил благодарственное письмо президента «в знак внимания к трудам священнослужителя на Африканском континенте».
«В документе отмечается значительный вклад отца Георгия в подготовку и проведение второго саммита «Россия — Африка» (27–28 июля 2023 года), в ходе которого была полноценно представлена деятельность Патриаршего экзархата», — говорится на сайте экзархата.
Благодарственное письмо иерею Максимову вручил патриарший экзарх Африки митрополит Зарайский Константин, уточнили в экзархате.
Как передавало ИА Регнум, Путин в ходе встречи с патриархом Московским и всея Руси Кириллом поздравил его с днём тезоименитства. Русская православная церковь 24 мая отмечала День славянской письменности и культуры — день памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. В этот день патриарх Кирилл отмечает день своего тезоименитства (именины).
Отмечалось, что мероприятие прошло 23 мая в Патриарших палатах на территории Кремля. После встречи российский лидер отправился в столицу Белоруссии с рабочим визитом.
1 февраля президент РФ Владимир Путин встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом и поздравил его с пятнадцатой годовщиной интронизации. В ответ глава РПЦ поблагодарил президента и отметил высокий уровень церковно-государственных отношений, которые выстроились за 15 лет его патриаршества.
5 мая Владимир Путин выразил признательность патриарху Кириллу за неустанное подвижническое служение и большой личный вклад в сбережение ценностей православия.
Глава государства также выразил патриарху признательность за плодотворное соработничество в текущий сложный для страны период, когда России очень важно объединить усилия для её уверенного развития и укрепления.
7 мая патриарх Кирилл заявил президенту Владимиру Путину после благодарственного молебна по случаю инаугурации, что служение России на него возложил сам Бог.