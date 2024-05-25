Москва, 25 мая, 2024, 18:26 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин выразил благодарность председателю миссионерского отдела экзархата Африки Русской Православной церкви (РПЦ) Георгию Максимову. Об этом говорится на сайте экзархата.

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Отмечается, что Максимов получил благодарственное письмо президента «в знак внимания к трудам священнослужителя на Африканском континенте».

«В документе отмечается значительный вклад отца Георгия в подготовку и проведение второго саммита «Россия — Африка» (27–28 июля 2023 года), в ходе которого была полноценно представлена деятельность Патриаршего экзархата», — говорится на сайте экзархата.

Благодарственное письмо иерею Максимову вручил патриарший экзарх Африки митрополит Зарайский Константин, уточнили в экзархате.

Как передавало ИА Регнум, Путин в ходе встречи с патриархом Московским и всея Руси Кириллом поздравил его с днём тезоименитства. Русская православная церковь 24 мая отмечала День славянской письменности и культуры — день памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. В этот день патриарх Кирилл отмечает день своего тезоименитства (именины).

Отмечалось, что мероприятие прошло 23 мая в Патриарших палатах на территории Кремля. После встречи российский лидер отправился в столицу Белоруссии с рабочим визитом.

1 февраля президент РФ Владимир Путин встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом и поздравил его с пятнадцатой годовщиной интронизации. В ответ глава РПЦ поблагодарил президента и отметил высокий уровень церковно-государственных отношений, которые выстроились за 15 лет его патриаршества.

5 мая Владимир Путин выразил признательность патриарху Кириллу за неустанное подвижническое служение и большой личный вклад в сбережение ценностей православия.

Глава государства также выразил патриарху признательность за плодотворное соработничество в текущий сложный для страны период, когда России очень важно объединить усилия для её уверенного развития и укрепления.

7 мая патриарх Кирилл заявил президенту Владимиру Путину после благодарственного молебна по случаю инаугурации, что служение России на него возложил сам Бог.