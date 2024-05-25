Пекин, 25 мая, 2024, 17:58 — ИА Регнум. Лидеры западных стран, уставшие от радикальной позиции главы киевского режима Владимира Зеленского по России, найдут ему на замену кого-то более удобного под предлогом потери им легитимности, пишет китайское издание InfoBRICS.

Иван Шилов ИА Регнум

«Непримиримость Зеленского может оказаться неприемлемой для ключевых игроков, и те попытаются убрать его под предлогом политической нелегитимности в надежде на то, что президентское кресло займет более сговорчивый персонаж», — пишет издание.

Отмечается, что в ближайшее время многие лидеры западных стран займут позицию Китая, Венгрии и Турции, что может привести к дипломатическому разрешению конфликта на Украине.

Как передавало ИА Регнум, 20 мая новоизбранный глава украинского государства должен был принять присягу, однако выборы были отменены Зеленским из-за введения в стране военного положения, хотя конституция страны этого не допускает.

Официальная позиция руководства Украины состоит в том, что Зеленский должен оставаться на посту до момента инаугурации нового президента, а сам глава киевского режима ранее заявлял, что жители Украины якобы не желают проведения выборов из-за их опасности и бессмысленности.

Президент России Владимир Путин отметил, что легитимность главы киевского режима Владимира Зеленского закончилась. Вопрос о том, с кем именно на Украине вести переговоры, не праздный, отметил глава российского государства.

Мирные переговоры с Украиной должны быть возобновлены и должны основываться на здравом смысле, добавил Путин.