Кременная, ЛНР, 25 мая, 2024, 17:48 — ИА Регнум. Бойцы спецназа «Ахмат» нашли в Серебрянском лесничестве на кременском участке фронта опорный пункт с муляжами тел военнослужащих в российской форме и прочим реквизитом для съёмок роликов о «победах украинской армии», сообщил 25 мая командир спецназа «Ахмат», замначальника главного управления по военно-политической работе Минобороны РФ Апты Алаудинов.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«Наши подразделения, продвигаясь в Серебрянском лесничестве, а конкретно группа «Аида» спецназа «Ахмат» зачистила определённый участок и взяла один из опорников. Мы там действительно обнаружили своего рода студию, где как раз производились фейки о том, как они уничтожают российские подразделения», — рассказал Алаудинов «РИА Новости».

По его словам, на месте бойцы штурмового отряда нашли муляжи тел в форме российских бойцов, краски, бронежилеты и другой «реквизит». Алаудинов назвал сотрудников ЦИПсО «профессиональными тиктокерами».

«Диснейленд у них работает очень хорошо. Единственная разница заключается в том, что Диснейленд работает хорошо, фильмы снимаются хорошо, но вот реально на передовой дела у них плохи, поэтому единственное, что я могу посоветовать всем тем, кто занимается съёмками этих фильмов — принять своё решение и сдаться в плен», — сказал командир «Ахмата».

Ранее соцсетях были обнаружены ролики, рассказывающие об успешном продвижении ВСУ на кременском участке фронта, при их анализе было установлено, что они сняты на этой же локации.

Как передавало ИА Регнум, ранее командир батальона ВСУ Юрий Федоренко рассказал в интервью американской газете The New York Times, что ситуация для украинских военных становится критической, так как ВС России сровняли с землёй три линии украинской обороны с помощью управляемых авиационных бомб.

По его словам, обстрелы со стороны России настолько интенсивные, что у ВСУ не остаётся иного выбора, кроме отступления. Такими темпами, добавил военный, российская армия возьмёт окрестности Часов Яра за пару недель.

Британский эксперт Александр Меркурис заявил, что после потери украинской армией Часова Яра подразделения ВСУ, которые находятся в Краматорске и Славянске, окажутся в трудном положении. По его словам, если Часов Яр падёт, то вся украинская система обороны в Донбассе начнёт распадаться.

Ранее газета Politico в апреле написала, что Украина движется к катастрофе на фоне отсутствия западной поддержки, дефицита боеприпасов, потерь в зоне боевых действий и падения боевого духа украинских войск. По словам автора публикации, моральный дух ВСУ подорвали российские бомбардировки, отсутствие современного оружия и потери.