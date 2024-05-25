Майкоп, 25 мая, 2024, 16:10 — ИА Регнум. Беспилотный аппарат упал в Тахтамукайском районе республики Адыгея, сообщил 25 мая глава региона Мурат Кумпилов в Telegram-канале.

Телеграм канал Мурата Кумпилова

«В ауле Псейтук Тахтамукайского района упал беспилотник», — написал Кумпилов.

Он отметил, что пострадавших и разрушений из-за инцидента не было, и опубликовал снимки с места падения БПЛА. На место прибыли представители спецслужб и необходимых ведомств.

28 февраля 2023 года Минобороны России сообщало о попытке киевского режима атаковать объекты гражданской инфраструктуры в Адыгее и Краснодарском крае с помощью беспилотников. Оба аппарата подавили подразделения РЭБ. Дроны отклонились от траектории полёта, один упал в поле, второй не нанёс вреда атакуемой цели.

Как сообщало ИА Регнум, украинские военные подписывают беспилотники, которыми пытаются атаковать цели на территории России. Так, на крыле одного из сбитых дронов осталась надпись «Горячий привет Липецкому металлургическому комбинату».

Специалист по беспилотной авиации Денис Федутинов рассказал, что беспилотники зарубежного производства, атакующие российские объекты, как правило, совершают свои полёты в режиме радиомолчания и по заранее запрограммированному маршруту. Так противник старается максимально затруднить обнаружение и нейтрализацию БПЛА.

Во-первых, пояснил он, используются относительно небольшие БПЛА, конструкции которых выполнены преимущественно из композитных материалов. Во-вторых, беспилотники задействуются чаще всего в автономном режиме по заранее запрограммированному маршруту в режиме радиомолчания. В-третьих, полёт проходит на небольших высотах. Вероятно, учитывается и рельеф местности.

Для наиболее эффективной борьбы с вражескими беспилотниками нужны комплексные решения, заявил эксперт. Они включают в себя как традиционные средства ПВО и радиоэлектронной борьбы (РЭБ), так и специализированные комплексы, которые разработаны с расчётом на узкоспециальную задачу по борьбе с БПЛА.